juve yildiz rinnovo non scontato chelsea e arsenal ci provano

Il matrimonio Juve-Yildz procede, a quanto pare, a gonfie vele, ma non è detto che duri a lungo. Il talento turco, divenuto sempre più leader dei bianconeri che vorrebbero blindarlo anche per allontanare l’interesse dei top.club di Premier League, Chelsea ed Arsenal in pole, vorrebbe adeguare il suo contratto con un ingaggio triplicato. La società vuole accontentarlo, ma nel frattempo la trattativa non è ancora partita e le sirene estere si fanno sentire. JUVE-YILDIZ: LA SITUAZIONE ATTUALE I bianconeri hanno sempre considerato incedibile il suo gioiello, tanto da rifiutare la scorsa estate le avances del Liverpool, e non intendono cambiare idea. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

