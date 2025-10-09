juve ottolini primo nome per il ruolo di ds e occhio a norton cuffy

Torino, 9 ottobre 2025 – E’ arrivato il momento di stringere il cerchio sul nuovo direttore sportivo della Juventus. La nuova era targata Damien Comolli prende corpo e, dopo il ruolo di direttore tecnico affidato a Francois Modesto, a breve arriverà la nomina del nuovo diesse del club. La Vecchia Signora guarda in direzione Genova dove Marco Ottolini sta diventando un candidato sempre più in voga e dal profilo credibile. L’attuale diesse del Genoa è già stato alla Juventus e conosce molto bene l’ambiente bianconero e con lui potrebbe arrivare anche Norton Cuffy, interessante esterno destro del grifone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

