L’attesissimo big match di Serie A si è concluso con un pareggio poco spettacolare. Reti inviolate e poca lucidità sia in area che in porta. Per il Milan è mancata l’occasione di ritoccare la vetta della classifica insieme a Napoli e Roma. La Juventus non vince dal mitico Derby d’Italia e inoltre, con questo ennesimo copia e incolla di risultati, i bianconeri raggiungono 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions. Le scelte tattiche. Rugani al posto di Bremer e McKennie dal primo. Leao a gara in corso. All’Allianz Stadium le due grandi compagini si sono presentate volenterose di fare punti, dimenticandosi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Juve-Milan: uno spettacolo da non perdere? Anche no