Juve-Milan | uno spettacolo da non perdere? Anche no

Milanzone.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesissimo big match di Serie A si è concluso con un pareggio poco spettacolare. Reti inviolate e poca lucidità sia in area che in porta. Per il Milan è mancata l’occasione di ritoccare la vetta della classifica insieme a Napoli e Roma. La Juventus non vince dal mitico Derby d’Italia e inoltre, con questo ennesimo copia e incolla di risultati, i bianconeri raggiungono 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions. Le scelte tattiche. Rugani al posto di Bremer e McKennie dal primo. Leao a gara in corso. All’Allianz Stadium le due grandi compagini si sono presentate volenterose di fare punti, dimenticandosi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

juve milan uno spettacolo da non perdere anche no

© Milanzone.it - Juve-Milan: uno spettacolo da non perdere? Anche no

In questa notizia si parla di: juve - milan

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime

juve milan spettacolo perdereJuve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida - Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida Ospite negli studi della trasmissione sportiva Pressing, l’ex c ... Secondo juventusnews24.com

Juve-Milan è ufficialmente l’anti-calcio. E che ridere leggere i quotidiani sportivi del giorno prima, da “sarà spettacolo” (Gazzetta) a “la notte dei geni ... - È finita tra fischi, sbadigli e un pallone fermo a metà campo. Scrive mowmag.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Milan Spettacolo Perdere