Juve Milan El Kaddouri spiega | Gara abbastanza noiosa Corsa scudetto? Sulla Serie A ho un pensiero molto chiaro

Juve Milan, Omar El Kaddouri, ex centrocampista, ha analizzato la gara di domenica sera allo Stadium: le sue dichiarazioni. Omar El Kaddouri, ex centrocampista con un passato importante tra Napoli e Torino, ha intrapreso una nuova carriera da allenatore nelle giovanili dell’Ars et Labor Ferrara e, intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha offerto la sua lucida analisi sui recenti big match della Serie A, a partire dalla sfida tra la Juventus e il Milan. PAROLE – « Sì, è stata una partita un po’ noiosa, con poche occasioni da gol. Ma capita. Ho visto anche Milan-Napoli: nel primo tempo il Napoli ha fatto male, nel secondo ha meritato di più, forse anche il pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

