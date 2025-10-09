Julio Sergio racconta della malattia e della morte del figlio | Mi diceva devi pensare a mamma e a mia sorella

Julio Sergio, ex portiere di Roma e Lecce, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, la tragedia della morte del figlio Enzo a 15 anni. Julio Sergio e il dramma del figlio Enzo. «Aveva spesso mal di testa. A questo si erano aggiunti dei problemi di equilibrio. Dopo molte visite e nessuna risposta, una pediatra ci aveva consigliato di fare una tomografia. Ricordo bene quel giorno. L’esame era iniziato alle 5 di pomeriggio. Alle 8 di mattina del giorno successivo era già in sala operatoria per il suo primo intervento alla testa». Al ragazzo venne diagnosticato un medulloblastoma che lo ha portato alla morte: « Ho vissuto le ultime settimane al suo fianco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

