Julio Sergio e il figlio Enzo morto di tumore a 15 anni | Mi manca ma ci rivedremo presto Le sue ultime parole? Ora voglio riposare

Julio Sergio piangeva da solo, di nascosto, perché di fronte al figlio Enzo voleva mostrarsi forte: «Non potevo permettermelo, ogni mattina mi alzavo con l’idea di dover trovare una soluzione, una cura per mio figlio». Una malattia che, mese dopo mese, ha consumato il giovane fino alla sua morte a 15 anni, lo scorso 27 luglio per un medulloblastoma. E che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’ex portiere di Roma e Lecce: «Non ho mai mollato, non era un’opzione. Se lo avessi fatto, sarebbe crollato tutto. Ma ora Enzo non c’è e non ci sarà più. Ci rivedremo tra qualche anno ». La scoperta della malattia e le ultime parole: «Sono stanco, voglio riposare». 🔗 Leggi su Open.online

