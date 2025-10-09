judo giappone oro nei mondiali junior a squadre miste di lima francia sconfitta in finale

Dopo la tre-giorni di match dedicata alle varie categorie di peso, nei Mondiali Junior di judo a Lima (Perù) sono state assegnate le ultime medaglie relative alle squadre miste. Ogni Paese (Italia non presente ai nastri di partenza), con uomini e donne sul tatami, ha cercato di massimizzare il proprio livello e, da questo punto di vista, le attese sono state confermate. Sì, perché ci si aspettava uno scontro nell’atto conclusivo tra quelle che sono le migliori realtà di questa pratica, ovvero il Giappone e la Francia. La compagine nipponica, inserita nella Pool C, si è imposta per 4-2 contro la rappresentativa russa, che ha cercato in qualche modo di creare problemi agli asiatici. 🔗 Leggi su Oasport.it

