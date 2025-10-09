Si è svolto al palazzetto Estra Forum di Prato la Qualificazione al Campionato Italiano A2 JunioresSeniores: la squadra del Cus Siena (nella foto) era composta da Giulio Muzzi (-66 kg), Pietro Cresti (-73 kg), Simone Muzzi (-73 kg), Niccolò Olla (-81 kg), Lorenzo Olla (-90 kg), Davide Tassi (-90 kg), Igor Donati (+90 kg), guidati da Simone Cresti. I senesi hanno affrontato per primi la squadra di Grosseto, capitanata dall’esperto Matteo Mazzi, che ha superato Lorenzo Olla a terra. Porta punti Pietro Cresti, vincitore a tavolino (Grosseto non presentava un atleta nei -73 kg). Per scelta tattica del maestro, Simone Muzzi ha combattuto negli -81 kg contro Lenzi: l’incontro è stato da subito intenso, Muzzi ha attaccato, ma Lenzi ha ottenuto un primo yuko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Judo. Cus in chiaroscuro: cede a Grosseto ma batte Livorno. Secondo posto in Toscana che non vale la finale di Roma