All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un canyon arso dal sole, polvere che fluttua nell’aria, rocce ocra e blu che sembrano respirare sotto un cielo infinito. Un uomo avanza lentamente, il cappello inclinato sugli occhi. Il silenzio è rotto solo dal fruscio del vento tra le rocce e dal respiro discreto di un puma che lo osserva, potente e solitario. È il nuovo cortometraggio per il profumo Sauvage di Dior, diretto dal fotografo e regista Jean-Baptiste Mondino e interpretato da Johnny Depp: un dialogo tra uomo e natura, tra cinema e fragranza, tra poesia e realtà selvaggia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Johnny Depp nel deserto per Dior