Johnny Depp nel deserto per Dior
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un canyon arso dal sole, polvere che fluttua nell’aria, rocce ocra e blu che sembrano respirare sotto un cielo infinito. Un uomo avanza lentamente, il cappello inclinato sugli occhi. Il silenzio è rotto solo dal fruscio del vento tra le rocce e dal respiro discreto di un puma che lo osserva, potente e solitario. È il nuovo cortometraggio per il profumo Sauvage di Dior, diretto dal fotografo e regista Jean-Baptiste Mondino e interpretato da Johnny Depp: un dialogo tra uomo e natura, tra cinema e fragranza, tra poesia e realtà selvaggia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: johnny - depp
I 10 ruoli cinematografici che hanno definito johnny depp
Londra, galleria d'arte espone i quadri di Johnny Depp
Perché a Johnny Depp, malgrado tutto, non frega nulla di ciò che viene detto di lui
Johnny Depp, John Cusack e Hunter S. Thompson, autore del libro "Paura e Disgusto a Las Vegas", da cui poi è stato tratto il film "Paura e delirio a Las Vegas" (1998), si godono la serata ad Hollywood nei primi anni 90, in compagnia di una bambola gonfiabil - facebook.com Vai su Facebook
Il cane di Johnny Depp sbrana due pecore: quando serve davvero l'addestramento? #johnnydepp #cane #addestramento #23settembre https://tgcom24.mediaset.it/animali/il-cane-di-johnny-depp-sbrana-due-pecore-quando-serve-davvero-l-addestramento-_ - X Vai su X
Il profumo di Johnny Depp come non si era mai visto: senza alcol - INCONTRO la “celebrity ” Francis Kurkdjian, direttore creativo dei profumi Dior, in un pomeriggio assolato nel deserto dello Utah. Scrive amica.it
Charlize Theron snobba Johnny Depp alla sfilata di Dior - Charlize Theron e Johnny Depp si sono ritrovati faccia a faccia durante la sfilata primavera/estate 2026 di Dior alla Settimana della Moda di Parigi. Secondo lascimmiapensa.com