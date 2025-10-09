Jimmy Kimmel non credeva di tornare in TV dopo la sospensione | Ho detto a mia moglie che era finita

Il presentatore americano è tornato a parlare della momentanea interruzione del suo lavoro in tv e degli effetti sulla sfera privata. Nelle ore successive alla sospensione ufficiale del Jimmy Kimmel Live! su ABC, Jimmy Kimmel ha realmente pensato di aver definitivamente chiuso la propria carriera sul piccolo schermo. Ospite di Bloomberg Screentime event a Hollywood, Kimmel ha confessato di aver maturato la convinzione di non tornare più in onda dopo quanto accaduto in seguito al suo monologo. Jimmy Kimmel era convinto di aver chiuso la carriera in tv "L'idea di perdere 40 emittenti affiliate mi ha fatto pensare che fosse finita" ha spiegato Kimmel "Sembrava che mi fosse stato presentato un elenco di richieste e non avrei accettato nessuna di esse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

