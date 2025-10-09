Jessica Biel protagonista di The Ambler Warning | la nuova serie tratta da Robert Ludlum
La star di The Sinner sarà al centro del nuovo progetto per il piccolo schermo che segna l'accordo tra Paramount Tv Studios e Iron Ocean. Jessica Biel sarà protagonista e produttrice di The Ambler Warning, una nuova serie televisiva tratta dal romanzo omonimo di Robert Ludlum, con la sua casa di produzione Iron Ocean che lavorerà con Paramount Tv Studios. L'accordo prevede la produzione e l'avvio anche di altri progetti ma il primo ad essere portato sullo schermo sarà proprio The Ambler Warning, con Biel protagonista. La nuova serie televisiva con Jessica Biel Jason Horwitch si occuperà della scrittura della serie e sarà showrunner del progetto, reimmaginando il protagonista maschile del romanzo in una donna, Erica Ambler, interpretata proprio da Jessica Biel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
