jesi torna la giornata famu tante proposte nei musei e una caccia al tesoro

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2025 - Domenica torna l’atteso appuntamento con la Giornata FaMu - Famiglie al museo, l’evento dedicato a far scoprire le bellezze del patrimonio artistico nazionale tramite giochi e creatività, per trasmettere entusiasmo e curiosità nei grandi e nei più piccoli. La Rete Museale Urbana di Jesi partecipa come ogni anno, con proposte differenti e adatte alle famiglie: sono pronti ad accogliere il pubblico a partire dalle 16, senza necessità di prenotazione, i musei civici di palazzo Pianetti, il museo delle Arti della Stampa, il Diocesano e il museo Federico II Stupor Mundi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

