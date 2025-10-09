Jesi città che vive di sport | l’emozionante video dei 50 anni 1976-2025

Un racconto coinvolgente, uno storytelling davvero emozionante: 50 anni di sport a Jesi (dal 1976 al 2025) raccontati nel dettaglio nel volume ‘ Mezzo secolo di sport a Jesi ‘ scritto dal giornalista (ex firma Messaggero) Evasio Santoni. Come avevamo anticipato nel corso delle ultime settimane nel nostro blog, attraverso parole, immagini storiche e testimonianze d’epoca, l’appassionante libro storico-sportivo ripercorre la storia dello sport jesino. IL LIBRO ‘MEZZO SECOLO DI SPORT’: OMAGGIO AL GRANDE SPORT MADE IN JESI. Il decano dei giornalisti marchigiani ed ex Consigliere Ordine Giornalisti Marche Evasio Santoni ha voluto rendere omaggio a chi ha contribuito a renderlo grande. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

