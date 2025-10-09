Jeremy Strong protagonista della miniserie 9 12
<strong>Jeremy Strong protagonista della miniserie 912 Dopo la messa in onda del finale della serie Succession nel 2023, Jeremy Strong è tornato sul grande schermo interpretando prima Roy Cohn, l’avvocato di Donald Trump, in The Apprentice (che gli è valso una nomination all’Oscar), mentre prossimamente lo vedremo prossimamente nel film biografico su Springsteen: Liberami dal Nulla, per poi assumere i panni di Mark Zuckenberg in The Social Reckoning. L’attore si prepara però anche a tornare in TV con una nuova miniserie ambientata all’indomani dell’11 settembre 2001. Paramount+ ha infatti dato il via libera a una serie limitata di sei episodi intitolata 912, che vedrà Strong nei panni di un avvocato di nome Jason Smith che decide di smascherare la corruzione e l’avidità mentre cerca di ottenere giustizia per gli eroi che hanno rischiato la vita l’11 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Jeremy Strong sarà protagonista e produttore di 9/12, miniserie in sei episodi per ParamountPlus, che racconterà la lunga battaglia legale, stile Davide contro Golia, che ha garantito uno storico risarcimento ai primi soccorritori dell'11 Settembre.
Diretto da Aaron Sorkin, il "sequel tematico" potrà contare su grandi nomi come la vincitrice del premio Oscar Mikey Madison e Jeremy Strong
