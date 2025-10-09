Jeremy Strong protagonista della miniserie 9 12

<strong>Jeremy Strong protagonista della miniserie 912 Dopo la messa in onda del finale della serie Succession nel 2023, Jeremy Strong è tornato sul grande schermo interpretando prima Roy Cohn, l’avvocato di Donald Trump, in The Apprentice (che gli è valso una nomination all’Oscar), mentre prossimamente lo vedremo prossimamente nel film biografico su Springsteen: Liberami dal Nulla, per poi assumere i panni di Mark Zuckenberg in The Social Reckoning. L’attore si prepara però anche a tornare in TV con una nuova miniserie ambientata all’indomani dell’11 settembre 2001. Paramount+ ha infatti dato il via libera a una serie limitata di sei episodi intitolata 912, che vedrà Strong nei panni di un avvocato di nome Jason Smith che decide di smascherare la corruzione e l’avidità mentre cerca di ottenere giustizia per gli eroi che hanno rischiato la vita l’11 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it