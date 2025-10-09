La star di The Morning Show e Friends ha risposto alle critiche assurde di chi ritiene abbia preferito la carriera alla famiglia. Jennifer Aniston ha rilasciato una lunga intervista a Harper's Bazaar UK per il numero di novembre soffermandosi sulle fake news che girano da tempo, secondo cui non avrebbe voluto diventare madre perché egoista e maniaca del lavoro. Da tempo, Aniston è nel mirino di hater che la prendono di mira perché sarebbe una carrierista dedita soltanto agli impegni professionali e non alla famiglia, additando questa presunta versione come se fosse problematica e senza nemmeno conoscere la sua storia personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Aniston svela la sua battaglia ventennale per avere un figlio: "Carrierista? Non sanno la mia storia"