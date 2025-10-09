Jennifer Aniston svela la sua battaglia ventennale per avere un figlio | Carrierista? Non sanno la mia storia
La star di The Morning Show e Friends ha risposto alle critiche assurde di chi ritiene abbia preferito la carriera alla famiglia. Jennifer Aniston ha rilasciato una lunga intervista a Harper's Bazaar UK per il numero di novembre soffermandosi sulle fake news che girano da tempo, secondo cui non avrebbe voluto diventare madre perché egoista e maniaca del lavoro. Da tempo, Aniston è nel mirino di hater che la prendono di mira perché sarebbe una carrierista dedita soltanto agli impegni professionali e non alla famiglia, additando questa presunta versione come se fosse problematica e senza nemmeno conoscere la sua storia personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Jennifer Aniston svela la sua battaglia ventennale per avere un figlio: "Carrierista? Non sanno la mia storia" - La star di The Morning Show e Friends ha risposto alle critiche assurde di chi ritiene abbia preferito la carriera alla famiglia. Da movieplayer.it
«Ho lottato 20 anni per avere un figlio»: la battaglia segreta di Jennifer Aniston - È stata accusata di aver messo al primo posto la carriera, di non aver voluto costruire una famiglia. Lo riporta iodonna.it