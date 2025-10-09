Jennifer Aniston su una reunion di Friends | Senza Matthew Perry è impossibile!

L'interprete di Rachel nella serie cult è tornata a parlare della tragica morte del suo amico e collega, ribadendo che senza di lui non può avvenire un ritorno di Friends. Jennifer Aniston, nella sua recente intervista rilasciata a Harper's Bazaar, ha spiegato perché una reunion di Friends sarebbe impossibile. L'interprete di Rachel Green, ruolo avuto dal 1994 al 2004, è infatti tornata a parlare della sua esperienza sul set e del legame con l'amata sitcom. Un ritorno impossibile sugli schermi Rispondendo alle domande della rivista, Jennifer Aniston ha ribadito che la tragica morte di Matthew Perry ha lasciato il segno e non c'è alcun modo per superare quell'assenza e riportare, in qualche modo, Friends sugli schermi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

