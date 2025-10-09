Jeff Wall | la fotografia è enigmatica perché ci somiglia troppo

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 9 ott. (Askanews) - Una figura di spalle osserva una grande fotografia, un'opera di Jeff Wall. Ma chi la osserva è lo stesso artista che l'ha realizzata e ora sembra cercare di nuovo di decifrarla. Forse in questo piccolo momento rubato prima di un'intervista possiamo provare a vedere un possibile approccio al racconto del lavoro di Jeff Wall, da sempre portatore di un concetto di realtà fotografica tanto evidente quanto sfidante e problematica. "Io credo che la fotocamera - ha detto Wall ad askanews - sia un dispositivo unico, che ci permette di catturare quello che i nostri occhi vedono normalmente, o per lo meno fissare qualcosa che assomiglia a ciò che gli occhi umani vedono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

jeff wall la fotografia 232 enigmatica perch233 ci somiglia troppo

© Quotidiano.net - Jeff Wall: la fotografia è enigmatica perché ci somiglia troppo

In questa notizia si parla di: jeff - wall

Jeff Wall, così lontano e così vicino: fotografia oltre la realtà

La realtà messa in Scena: Jeff Wall in mostra alle Gallerie d'Italia di Torino

jeff wall fotografia 232Jeff Wall: la fotografia &#232; enigmatica perché ci somiglia troppo - Ma chi la osserva è lo stesso artista che l’ha realizzata e ora sembra cercare di nuovo di decifr ... Scrive msn.com

jeff wall fotografia 232Jeff Wall, così lontano e così vicino: fotografia oltre la realtà - Se si vuole capire la fotografia contemporanea, il modo in cui &#232; entrata a pieno titolo nella scena dell'arte di oggi, non si può prescindere dal lavoro di Jeff Wall, un ar ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Jeff Wall Fotografia 232