Jeff Bridges torna Drugo | Diamoci una c- di calmata

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovendo Tron: Ares, il mitico Jeff Bridges ha accettato di tornare per un attimo il Drugo del Grande Lebowski per darci un consiglio ESTREMAMENTE condivisibile negli ultimi mesi: calma. Prendiamola un po' più come viene. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

jeff bridges torna drugo diamoci una c di calmata

© Comingsoon.it - Jeff Bridges torna Drugo: "Diamoci una c- di calmata"

In questa notizia si parla di: jeff - bridges

Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”

Tron e l’inserimento della griglia originale di jeff bridges: sfide e soluzioni

Jeff Bridges torna Drugo: "Diamoci una c- di calmata", ospite di Jimmy Kimmel

Jeff Bridges torna Drugo: "Diamoci una c- di calmata", ospite di Jimmy Kimmel - Promuovendo Tron: Ares, il mitico Jeff Bridges ha accettato di tornare per un attimo il Drugo del Grande Lebowski per darci un consiglio ESTREMAMENTE condivisibile negli ultimi mesi: calma. Riporta comingsoon.it

Jeff Bridges torna a essere il Drugo da Jimmy Kimmel - È un’opinione davvero ottima – ha risposto Kimmel, divertito. Come scrive lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Jeff Bridges Torna Drugo