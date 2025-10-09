Jeff Bridges torna Drugo | Diamoci una c- di calmata ospite di Jimmy Kimmel
Promuovendo Tron: Ares, il mitico Jeff Bridges ha accettato di tornare per un attimo il Drugo del Grande Lebowski per darci un consiglio ESTREMAMENTE condivisibile negli ultimi mesi: calma. Prendiamola un po' più come viene. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: jeff - bridges
Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”
Tron e l’inserimento della griglia originale di jeff bridges: sfide e soluzioni
Da domani al cinema. La nostra recensione di Tron: Ares, terzo capitolo della saga di fantascienza iniziata ben 43 anni fa, diretto dallo specialista Joachim Rønning con Jared Leto, Evan Peters, Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges: tanta confezione di pr - facebook.com Vai su Facebook
Jeff Bridges torna a essere il Drugo da Jimmy Kimmel - È un’opinione davvero ottima – ha risposto Kimmel, divertito. lascimmiapensa.com scrive
Il grande Lebowski, Jeff Bridges è stanco di essere chiamato Drugo? Ecco la sua risposta - La star premio Oscar ha risposto alla domanda sul soprannome Drugo, che gli viene affibbiato dai tempi del film dei fratelli Coen. Come scrive movieplayer.it