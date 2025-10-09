L'attore ha riportato in scena il suo personaggio del cult del 1998 dei fratelli Coen, Il grande Lebowski, in occasione della sua ospitata al Jimmy Kimmel Live! Jeff Bridges ha riportato in vita il "Drugo" de Il grande Lebowski durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live! per porre un'importante domanda all'America del 2025: "Non possiamo semplicemente calmarci, cazzo?". L'attore premio Oscar era ospite del talk show per promuovere il suo nuovo film, Tron: Ares, ma Kimmel aveva in mente tutt'altro per lui. "Stiamo vivendo un periodo davvero complicato, credo sia il modo giusto per dirlo", ha detto Kimmel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jeff Bridges è di nuovo il Drugo Lebowski da Kimmel per dire all’America: “Dovete darvi una calmata"