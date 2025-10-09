Jazz nel Parco di Monza due concerti tra ritmi swing e hard bop
Biassono (Monza e Brianza), 9 ottobre 2025 - L'energia dell'hard bop e l'eleganza dello swing per un viaggio nei mondi del jazz. Due concerti con talentuosi musicisti in uno scenario suggestivo, all'interno del Parco di Monza. E' quanto proporrà stasera e poi la prossima settimana la rassegna "Musica è Cultura", che andrà in scena nella Sala Fienile di Cascina Costa Alta, una cascina ottocentesca ristrutturata diventata un centro polifunzionale gestito dalla cooperativa sociale Meta, in territorio di Biassono e all'interno del Parco. In un'atmosfera intima, oggi alle 21 si esibirà il DC's Jazz Trio formato da Daniele Cortese al basso fretless, Fabio Delvò al sax e Marco Rizzini alla batteria: il gruppo si ispira ai maestri dell'hard bop, da Sonny Rollins a Clifford Brown, e suonerà brani intensi, in cui tecnica ed emozione si fondono, intrecciando potenza, ritmica incalzante e linee melodiche raffinate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
