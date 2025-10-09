Jazz al Museo un viaggio tra la Musica e la Scienza

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Viaggio tra la Musica e la ScienzaNeapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino DanieleE’ in programma per sabato 11 ottobre ore 21.30 al Real Museo di Mineralogia all’interno dell’università Federico II, il nuovo evento targato Quartieri Jazz.La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jazz - museo

Agosto tra arte, jazz e brindisi alla Casa Museo Ivan Brusch

Alla Casa Museo Bruschi giovedì 11 settembre terzo concerto di Jazz and Wine con Anne Czichowsky 4tet

“Sere d’Estate 2025” si chiude nel segno del jazz al Museo del Saxofono

jazz museo viaggio musicaJazz al Museo: un viaggio tra musica e scienza - 30 al Real Museo di Mineralogia all’interno dell’università Federico II, il nuovo evento targato Quartieri Jazz. napolivillage.com scrive

Treviso, ritorna il Montello Jazz 2025: un viaggio tra musica e territorio in cui le note dialogano con la natura - Dal 23 al 31 agosto, ma con un’anteprima venerdì, Montello Jazz attraverserà i Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Jazz Museo Viaggio Musica