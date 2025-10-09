Javier Eraso un altro ex calciatore che diventa banchiere

2025-10-09 17:02:00 Il web è in subbuglio: Javier Eraso Goñi (Pamplona,??1990) cambiare gli stadi con gli uffici dopo che la banca privata A&G ha annunciato giovedì l’inserimento dell’ex calciatore navarrese nel gruppo di lavoro che, a Pamplona,??comprendeva già Eduardo Olazabal, César Izco e anche l’ex calciatore Marc Bertrán. Eraso ha avuto una lunga carriera nel calcio professionistico dopo aver giocato per squadre come Athletic, Leganés e Amorebieta, con le quali Ha giocato 90 partite in Prima Divisione e più di 100 in Seconda Divisione.. Nella squadra di Pepinero, infatti, arrivò a ricoprire il ruolo di capitano, ricevendo un sentito omaggio al suo addio (maggio 2022), quando la stessa presidente, Victoria Pavón, gli regalò il poster incorniciato di quell’ultima partita contro l’Almería. 🔗 Leggi su Justcalcio.com