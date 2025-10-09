Jasmine Paolini svela un retroscena | Sinner mi ha aiutato su qualcosa che non facevo in campo
Jasmine Paolini si sta giocando le sue possibilità per essere presente nuovamente alle WTA Finals. La toscana si è confermata tennista di alto livello in questo 2025, pur non avendo i medesimi risultati a livello Slam dello straordinario 2024. Tuttavia, essere n.9 della Race e aver conquistato il titolo degli Internazionali d’Italia in stagione, sono aspetti degni di grande considerazione. A ciò è giusto aggiungere la grande settimana nelle Finals di BJK Cup nelle quali le azzurre si sono confermate sul tetto del mondo. Un’annata particolare per Jasmine, col peso di replicare quanto di grandioso fatto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati
Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””
Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”
Jasmine Paolini: “Il mio allenatore viene e fa: Sinner dice che devi fare così. Non potevo rifiutare” - Jasmine Paolini rivela un retroscena sul rapporto con Jannik Sinner: il consiglio del numero due del mondo che ha cambiato il suo gioco ... Come scrive fanpage.it
Paolini e il suggerimento segreto di Sinner: “Non posso dirlo, altrimenti lo scoprirebbero” - Italiani | L'azzurra svela un retroscena della Coppa Davis '24 tra Furlan e Sinner. Si legge su ubitennis.com