Jasmine Paolini si sta giocando le sue possibilità per essere presente nuovamente alle WTA Finals. La toscana si è confermata tennista di alto livello in questo 2025, pur non avendo i medesimi risultati a livello Slam dello straordinario 2024. Tuttavia, essere n.9 della Race e aver conquistato il titolo degli Internazionali d’Italia in stagione, sono aspetti degni di grande considerazione. A ciò è giusto aggiungere la grande settimana nelle Finals di BJK Cup nelle quali le azzurre si sono confermate sul tetto del mondo. Un’annata particolare per Jasmine, col peso di replicare quanto di grandioso fatto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini svela un retroscena: “Sinner mi ha aiutato su qualcosa che non facevo in campo”