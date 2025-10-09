Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, reduce dai quarti a Pechino, dopo il successo in tre set al secondo turno contro la cinese Yuan (n.109 WTA), si è imposta contro la danese Clara Tauson (n.12 del mondo e decima testa di serie), ritiratasi sul punteggio di 3-6 6-1 3-1 per l’azzurra, dopo un’ora e 35 minuti di partita. Un problema fisico (coscia destra) ha costretto Tauson ad alzare bandiera bianca. Un match che la danese aveva giocato in maniera splendida nel primo parziale, riuscendo a trovare soluzioni pregevoli da ogni lato del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine Paolini sportiva: "Sono molto dispiaciuta per il ritiro di Tauson, io ho cercato di rimanere sempre concentrata"