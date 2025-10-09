Jasmine Paolini sportiva | Sono molto dispiaciuta per il ritiro di Tauson io ho cercato di rimanere sempre concentrata
Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, reduce dai quarti a Pechino, dopo il successo in tre set al secondo turno contro la cinese Yuan (n.109 WTA), si è imposta contro la danese Clara Tauson (n.12 del mondo e decima testa di serie), ritiratasi sul punteggio di 3-6 6-1 3-1 per l’azzurra, dopo un’ora e 35 minuti di partita. Un problema fisico (coscia destra) ha costretto Tauson ad alzare bandiera bianca. Un match che la danese aveva giocato in maniera splendida nel primo parziale, riuscendo a trovare soluzioni pregevoli da ogni lato del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jasmine - paolini
Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati
Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””
Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”
Jasmine Paolini svela un retroscena: “Sinner mi ha aiutato su qualcosa che non facevo in campo” - - X Vai su X
“Sinner dice che devi fare così…” Jasmine Paolini racconta un retroscena inaspettato sul consiglio ricevuto dal numero 2 del mondo, e spiega perché non poteva proprio rifiutare ? - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini sportiva: “Sono molto dispiaciuta per il ritiro di Tauson, io ho cercato di rimanere sempre concentrata” - Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). Segnala oasport.it
Jasmine Paolini in difficoltà dopo il ritiro di Clara Tauson: “Cosa posso dire?”. Poi il bel gesto - Jasmine Paolini ai quarti del torneo di Wuhan dopo il ritiro di Clara Tauson: la tennista azzurra mostra grande fair play tra parole di conforto, applausi ... Da fanpage.it