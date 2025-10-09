Jasmine Paolini sorpassa Rybakina nella volata per le WTA Finals! Ma ora serve un ‘regalo’ da Sabalenka…

La sfida continua. Jasmine Paolini ed Elena Rybakina proseguono nella loro sfida per la qualificazione alle WTA Finals. Entrambe le giocatrici si sono imposte negli ottavi di finale del WTA1000 di Wuhan. La toscana si è imposta contro la danese Clara Tauson, visto il ritiro di quest’ultima sullo score di 3-6 6-1 3-1 in favore dell’azzurra. Rybakina non ha avuto troppe difficoltà nel prevalere contro la ceca Linda Noskova sullo score di 6-3 6-4. Allo stato attuale delle cose nella Race, graduatoria mondiale del rendimento 2025 che qualificherà le migliori otto alle Finals di Riad a inizio novembre, Paolini precede la kazaka per via degli scarti legati a questa classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini sorpassa Rybakina nella volata per le WTA Finals! Ma ora serve un ‘regalo’ da Sabalenka…

