Jasmine Paolini ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan Tauson ritirata
Jasmine Paolini conquista i quarti di finale al Wta 1000 di Wuhan, confermando l’ottimo feeling con il torneo cinese: per il secondo anno consecutivo l’azzurra raggiunge le migliori otto dell’Hubei. Il successo arriva dopo il ritiro di Clara Tauson, numero 12 del seeding, all’inizio del terzo set a causa di un infortunio all’adduttore destro. La partita si è chiusa sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in un’ora e 35 minuti. Il match si era aperto in favore della danese, che ha dominato il primo set, conquistando due break e concedendo solo sei punti alla battuta. Paolini ha faticato a trovare ritmo, ma nel secondo parziale è riuscita a invertire l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
