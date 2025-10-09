Jasmine Paolini ai quarti a Wuhan! Tauson si ritira nel terzo set prosegue la caccia alle WTA Finals!
Con anche un pizzico di fortuna, Jasmine Paolini prosegue il suo cammino nel WTA 1000 di Wuhan e continua a tenere vivo il sogno di partecipare alle Finals. La tennista toscana ha sfruttato il ritiro della danese Clara Tauson nel corso del terzo set, quando l’azzurra stava conducendo nel punteggio per 3-6 6-1 3-1 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Tauson ha cominciato a sentire dolore all’inguine nel corso del secondo set e, anche dopo tutta la serie di trattamenti fisici, ha dovuto alzare bandiera bianca, impossibilitata a continuare a restare in campo. Una vittoria sicuramente importante per Jasmine, che adesso spera di ricevere una buona notizia dal match tra la ceca Linda Noskova e la kazaka Elena Rybakina, quest’ultima la rivale diretta dell’azzurra nella corsa all’ultimo posto alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
