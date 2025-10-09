Jared Leto commenta il suo ruolo in Tron | Ares | Ero uno stoico samurai artificiale molto efficiente

In Tron: Ares, diretto da Joachim Rønning, l'attore premio Oscar interpreta un'entità digitale in cerca di identità, attraverso un viaggio di introspezione e luce al neon. A pochi giorni dall'uscita di Tron: Ares, Jared Leto rivela come ha costruito il suo enigmatico protagonista: un'intelligenza artificiale priva di passato, ispirata alla calma e alla precisione di un samurai. Un ruolo essenziale, misurato, ma ricco di umanità nascente. Jared Leto: un samurai nel mondo digitale Nel raccontare il suo approccio al personaggio di Ares, Jared Leto ha parlato di efficienza, rigore e compostezza: "Ares è tutto efficienza; lo immagino come un samurai stoico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

