Jannik Sinner marca Alcaraz prima degli Australian Open? La richiesta per il Million Dollar Slam
Un nuovo torneo, caratterizzato da un format innovativo e indubbiamente affascinante, sarà protagonista nella settimana che precederà gli Australian Open. Alla vigilia del primo Slam della prossima stagione, previsto dal 18 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne, si giocherà infatti il Million Dollar 1 Point Slam: nome altisonante per descrivere una manifestazione che punta a ritagliarsi uno spazio importante in calendario, che sarà caratterizzato da un premio interessante per il vincitore e che vivrà sull’onda emotiva del “chi fa punto vince”, oltre che su una partecipazione “open”. All’evento prenderanno parte 22 giocatori professionisti e dieci amatori, che verranno selezionati attraverso un lunghissimo iter in Australia: dieci sognatori avranno la possibilità di sfidare i big e di vincere concretamente un milione di dollari australiani (circa 600. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik Sinner, clamorosa confessione di Cahill: "Ho parlato con Djokovic"
Chi è Laila Hasanovic, la Venere del Nord che ha stregato Jannik Sinner?
OPERAZIONE SORPASSO? I crampi sono costati parecchio a Jannik Sinner in quel di Shanghai. L’azzurro ha perso 950 punti in classifica, e adesso ne paga ben 1.340 di distacco dal numero uno, Carlitos Alcaraz. Il 4 volte Slam, però, ha ancora una c - X Vai su X
Jannik Sinner si ritira per crampi e subito i leoni da tastiera si scatenano. Ma chi ha visto la partita sa che Jannik ha dato tutto sul campo e zoppicava vistosamente. Nel secondo set contro Griekspoor, lo stesso in cui aveva avuto 6 chance break, era arrivato a - facebook.com Vai su Facebook
Superiorità netta? Macché: paradosso Alcaraz, è 10-5 su Sinner ma ha fatto solo 6 punti in più - Nei 15 incontri tra Jannik e lo spagnolo il bilancio sorride nettamente a Carlos, però su 3. Si legge su gazzetta.it
Sinner-Alcaraz: duello continuo. Pareri discordanti sul calendario - Doveva e poteva essere il giorno di Jasmine Paolini che, invece, nei quarti di Pechino, lotta per quasi 3 ore col coltello fra i denti, ma alla fine, stremata, cede allo strapotere ... Lo riporta ilmessaggero.it