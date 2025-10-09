Jannik Sinner marca Alcaraz prima degli Australian Open? La richiesta per il Million Dollar Slam

Un nuovo torneo, caratterizzato da un format innovativo e indubbiamente affascinante, sarà protagonista nella settimana che precederà gli Australian Open. Alla vigilia del primo Slam della prossima stagione, previsto dal 18 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne, si giocherà infatti il Million Dollar 1 Point Slam: nome altisonante per descrivere una manifestazione che punta a ritagliarsi uno spazio importante in calendario, che sarà caratterizzato da un premio interessante per il vincitore e che vivrà sull’onda emotiva del “chi fa punto vince”, oltre che su una partecipazione “open”. All’evento prenderanno parte 22 giocatori professionisti e dieci amatori, che verranno selezionati attraverso un lunghissimo iter in Australia: dieci sognatori avranno la possibilità di sfidare i big e di vincere concretamente un milione di dollari australiani (circa 600. 🔗 Leggi su Oasport.it

