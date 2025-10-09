James Gunn dirigerà il live-action di One Piece? Sarebbe dura non capisco perché è così amato

Il regista James Gunn, oggi a capo dei DC Studios, ha rivelato se si sentirebbe in grado di dirigere la serie live action di One Piece targata Netflix. Instancabile architetto dell'universo DC, James Gunn ha costruito negli ultimi anni una carriera che alterna caos creativo e rigore narrativo. Eppure, davanti all'idea di salpare sulla rotta di One Piece, il regista dei Guardiani della Galassia ha preferito restare a terra, riconoscendo i propri limiti e la propria poetica. James Gunn e il tesoro che non raggiungerà Da quando è diventato il timoniere dei DC Studios, James Gunn non ha mai rallentato la sua corsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

