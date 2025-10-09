J-POP Manga annuncia PINO di Takashi Murakami

Takashi Murakami, il pluripremiato autore de Il cane che guarda le stelle e Kota – Il cane che vive con noi, sarà presente dal 29 ottobre al 2 novembre a Lucca Comics & Games con una novità! J-POP Manga annuncia la prima edizione italiana di PINO, rivisitazione manga in chiave sci-fi di Pinocchio. In questa originale rilettura, il protagonista è un robot di ultima generazione che aiuta diligentemente una scienziata in un centro di ricerca dove si fanno esperimenti sugli animali. Quando, però, in Giappone questo tipo di sperimentazioni viene messa al bando, accade un fatto totalmente imprevisto e Pino viene distrutto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia PINO di Takashi Murakami

In questa notizia si parla di: manga - annuncia

J-POP Manga annuncia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto a Milan Games Week & Cartoomics 2025

J-POP Manga annuncia Byeonduck a Lucca Comics & Games 2025

J-POP Manga annuncia Zatch Bell! di Makoto Raiku

«Dopo 25 anni, Fushigi Yuugi torna finalmente sugli scaffali, in una nuova edizione tutta da scoprire. » Ottobre si annuncia come un mese vibrante per chi ama manga e fumetti in Italia. Star Comics ha preparato un calendario fitto di uscite che vanno dai grand - facebook.com Vai su Facebook

Bao publishing: gli annunci manga per il 2026 Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti! Leggi tutto qui: https://mangaforever.net/quali-manga-di-bao-publishing-escono-nel-2026/… #Aiken #AnimeClick #BaoPublishing #Twitch #mangaforever https://mangaf - X Vai su X

J-POP annuncia dei nuovi Manga, tra cui DanDaDan 1 e tanti altri! - POP In occasione della live Twitch che celebra la fine della stagione produttiva, la casa editrice milanese ha annunciato un nuovo titolo in uscita e due novità per i suoi attuali titoli di punta. Segnala mangaforever.net

Tokyo Ghoul: J-POP annuncia la nuova edizione del manga - Il comunicato della casa editrice svela che la nuova edizione del manga è realizzata in un nuovo formato Deluxe 15x21 ed è composta di un totale di 7 volumi (la prima edizione ne contiene 14). Da tomshw.it