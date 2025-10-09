IVECO Group inaugura la nuova pista prove di Ulm

(Adnkronos) – IVECO, marchio di Iveco Group N.V. (EXM: IVG) specializzato nella progettazione e produzione di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, ha inaugurato la pista prove di Ulm, in Germania, dopo un intervento di ristrutturazione e ampliamento che la rende oggi uno dei centri di collaudo più avanzati d’Europa. L’apertura segue il recente rinnovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

