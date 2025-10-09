Ius corrigendi | storia del diritto dell’uomo di correggere la moglie con la violenza

Quante volte abbiamo sentito dire che “una sberla, ogni tanto, non fa male”? E quante volte, più o meno scherzando, abbiamo udito ragazzi e uomini affermare che, “con due calci e due schiaffi”, la “propria donna” avrebbe “capito la lezione”? Sicuramente, troppe. Perché? Queste frasi sono le vestigia di qualcosa di più antico, che affonda le proprie radici nella civiltà romana: lo ius corrigendi. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio e perché ve ne sono ancora tracce nella nostra società. Vi raccomandiamo. Uomini che spingono le donne: la violenza di genere urbana dei Butsukari Otoko. Uomini che spingono le donne, ovvero come agisce il fenomeno giapponese del "bumper man", l'ennesima forma di violenza di genere tra paura e curios. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Ius corrigendi: storia del diritto dell’uomo di “correggere” la moglie con la violenza

In questa notizia si parla di: corrigendi - storia

Violenza donne: da 'ius corrigendi' a oggi, eccone la storia - Per comprendere con numeri ma anche parole e definizioni giuridiche cosa abbia significato nella storia e quali politiche possano essere ... Da ansa.it

«Se ti stupro e poi ti sposo non sono colpevole»: i privilegi del patriarcato nella storia del nostro Paese - In questo caso è un passato tristemente recente quello che in Italia segna le tappe delle leggi che hanno abolito i privilegi del patriarcato ... Riporta corriere.it