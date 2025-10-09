Italia Viva – Casa Riformista presenta i suoi candidati alle regionali

Arezzo, 9 ottobre 2025 – : “Equilibrio, concretezza e ascolto per una Toscana che guarda al futuro” Nel corso di un incontro pubblico organizzato da Italia Viva – Casa Riformista, il coordinatore provinciale Gianni Ulivelli ha presentato ufficialmente i candidati Francesco Carbini, Caterina Mercati e Giovanni Grasso alle prossime elezioni regionali. All'iniziativa ha partecipato anche la senatrice Raffaella Paita, intervenuta per dare una spinta decisiva negli ultimi giorni di campagna elettorale. «Questa lista tiene conto delle due grandi anime che compongono la nostra tradizione politica – quella laico-socialista e quella cattolico-democratica – ed è da questo equilibrio che nasce la forza del nostro progetto riformista», ha dichiarato Gianni Ulivelli, sottolineando il valore di una proposta politica capace di unire idealità e pragmatismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

