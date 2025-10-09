E’ davvero tutto pronto in Cile per la sfida degli ottavi di finale Mondiale Under 20 2025 tra Italia e Stati Uniti (stasera ore 21,30 italiane). In queste ore, direttamente dal Cile, la nota emittente DLT Sports (molto seguita anche sui social) ha acceso i riflettori (con uno speciale imperdibile) sulla Nazionale Italiana Under 20 di mister Nunziata. Sappiamo che la squadra di Carmine Nunziata ha chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti, frutto di una vittoria contro l’Australia, un pareggio con Cuba e una sconfitta contro la fortissima Argentina. Il modulo scelto dal CT contro gli USA sembra essere il classico 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Italia-Usa Mondiale Under 20, vigilia da brividi: lo speciale DLT Sports