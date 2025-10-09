Italia Under 20 si ferma agli ottavi il percorso degli Azzurrini al Mondiale! Gli Stati Uniti vincono 3-0 | ecco come hanno giocato i bianconeri Verde e Okoro i numeri delle loro partite

Italia Under 20, si ferma agli ottavi il percorso degli Azzurrini al Mondiale: ecco come hanno giocato i due bianconeri. Il sogno finisce agli ottavi di finale. Il cammino dell’ Italia al Mondiale Under 20 si interrompe contro gli Stati Uniti, che si impongono con un netto 3-0. Per gli Azzurrini di Carmine Nunziata è una sconfitta amara, che chiude l’avventura in Cile. Una serata difficile per tutta la squadra, compresi i due talenti della Juventus schierati titolari, Francesco Verde e Pedro Okoro. La partita ha visto il dominio degli USA, trascinati dalla doppietta del capocannoniere del torneo, Benjamin Cremaschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com