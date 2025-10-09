Italia ultima speranza per la qualificazione diretta ai Mondiali di calcio 2026 | serve un miracolo di Israele in Norvegia
Sabato 11 ottobre, a Tallinn (Estonia), la Nazionale italiana di calcio tornerà in scena per la settima giornata della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri, reduci dal rocambolesco 5-4 contro Israele sul campo neutro di Debrecen (Ungheria), vanno a caccia di altri tre punti, sperando che poi da Oslo qualche buona notizia possa arrivare nella sfida tra i padroni di casa e gli israeliani. Il match all’ Ullevaal Stadion (ore 18.00) precederà l’impegno della compagine tricolore e quindi si saprà anche il risultato. Norvegia che, dopo l’11-1 rifilato alla Moldavia, si è messa in una botte di ferro se si parla di differenza reti rispetto all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
"Tour Italy 2025", il giro d'Italia in aereo vola in Toscana: l'ultima tappa all'aviosuperficie 'Porta della Maremma' di Cecina
L'ultima della sinistra: requisire le case ai proprietari. Forza Italia: "Un film horror"
La Federico II di Napoli è ultima nella classifica Censis delle migliori università d’Italia
Allarme ISTAT: Italia ultima in Europa per istruzione, persistono forti divari territoriali e sociali L'analisi ISTAT svela il profondo ritardo formativo italiano: siamo ultimi in UE per diplomati e laureati, con il Mezzogiorno sempre più penalizzato https://gdc.ancidigit - X Vai su X
Coppa Italia Serie C, i risultati dell’ultima giornata del primo turno https://www.tuttocalciofemminile.com/serie-c/articoli/Coppa-Italia-Serie-C-i-risultati/ #women #calciofemminile #calciofemminileitaliano #seriec - facebook.com Vai su Facebook
Italia, cosa serve per la qualificazione da prima nel girone (evitando lo spareggio): tutti gli scenari - La Nazionale di Gattuso riparte con le sfide a Estonia (in trasferta) e Israele (in casa) con l’obiettivo di non perdere di vista la N ... Come scrive eurosport.it
Norvegia, vantaggio sull'Italia e calendario: contro Israele con Haaland ma senza Odegaard - Leggi su Sky Sport l'articolo Norvegia, vantaggio sull'Italia e calendario: contro Israele con Haaland ma senza Odegaard ... Segnala sport.sky.it