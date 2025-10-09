Italia ultima speranza per la qualificazione diretta ai Mondiali di calcio 2026 | serve un miracolo di Israele in Norvegia

Sabato 11 ottobre, a Tallinn (Estonia), la Nazionale italiana di calcio tornerà in scena per la settima giornata della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri, reduci dal rocambolesco 5-4 contro Israele sul campo neutro di Debrecen (Ungheria), vanno a caccia di altri tre punti, sperando che poi da Oslo qualche buona notizia possa arrivare nella sfida tra i padroni di casa e gli israeliani. Il match all’ Ullevaal Stadion (ore 18.00) precederà l’impegno della compagine tricolore e quindi si saprà anche il risultato. Norvegia che, dopo l’11-1 rifilato alla Moldavia, si è messa in una botte di ferro se si parla di differenza reti rispetto all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

