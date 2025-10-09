Italia sabato il match contro l’Estonia | le parole di Cristante in conferenza stampa
Tornato in Nazionale grazie alla chiamata di Gattuso, Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Estonia: “Gattuso l’ho visto carico, l’ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo corretto, con l’intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso. Il mister è sempre stato un trascinatore, da più del 100% negli allenamenti e questo l’ho ritrovato anche in Nazionale. C’è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta”. Sull’ambiente trovato in Nazionale: “Ho trovato voglia di fare bene, alta intensità e tutti a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
