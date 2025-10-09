Italia-Israele tutti i divieti previsti | limitazioni già da sabato
In vista dell’incontro Italia–Israele, valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale di calcio, in programma martedì 14 ottobre allo Stadio Friuli, il Comune di Udine ha predisposto una serie di misure restrittive.QuandoLe disposizioni saranno valide dalle ore 12 di sabato 11. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
La preparazione di Italia-Israele e le ultime sull'Udinese, tra Zaniolo e il mercato che si infiamma su Solet NUOVO VIDEO con Maurizio Russo, Riccardo Meloni e l'ospite Monica Tosolini - X Vai su X
'Andrò a Italia-Israele, mi auguro rimanga evento sportivo' - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, stadio Friuli come un fortino. In centro almeno 10mila proPal - È scattato ieri il piano di sicurezza rafforzato in vista della partita Italia Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, in programma martedì 14 ... Scrive ilgazzettino.it
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste - La partita diventa un caso di sicurezza nazionale con Udine blindata. Si legge su ilfattoquotidiano.it