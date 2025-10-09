Italia-Israele a Udine si prepara la mobilitazione pro Gaza | aderiscono 300 associazioni Ribadiremo a governo e Figc da che parte sta il popolo

9 ott 2025

Una manifestazione, 300 associazioni. Udine si prepara per la grande mobilitazione di solidarietà alla Palestina in occasione del match del 14 ottobre tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come ha ricordato lo stesso ct Gennaro Gattuso in conferenza stampa, ci saranno più persone in strada a manifestare per Gaza che dentro lo stadio a tifare per la Nazionale azzurra, visto che i biglietti venduti ad oggi non superano quota 5mila. “Udine non ha mai visto una così vasta partecipazione nella sua storia: il corteo del 14 ottobre sarà un modo per ribadire ancora una volta al governo Meloni e alla Figc da che parte sta il popolo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

