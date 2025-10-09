Italia-Israele a Udine si prepara la mobilitazione pro Gaza | aderiscono 300 associazioni Ribadiremo a governo e Figc da che parte sta il popolo
Una manifestazione, 300 associazioni. Udine si prepara per la grande mobilitazione di solidarietà alla Palestina in occasione del match del 14 ottobre tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come ha ricordato lo stesso ct Gennaro Gattuso in conferenza stampa, ci saranno più persone in strada a manifestare per Gaza che dentro lo stadio a tifare per la Nazionale azzurra, visto che i biglietti venduti ad oggi non superano quota 5mila. “Udine non ha mai visto una così vasta partecipazione nella sua storia: il corteo del 14 ottobre sarà un modo per ribadire ancora una volta al governo Meloni e alla Figc da che parte sta il popolo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
