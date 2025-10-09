Italia è orrore | I corpicini nell’armadio Giovane mamma uccide due figli E un altro…
Una giovane donna è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di aver soffocato i suoi due neonati subito dopo il parto. La terribile vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità, è emersa grazie alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica. L’arrestata è anche indagata per occultamento di cadavere e per soppressione di un ulteriore corpo, riferito a un terzo bambino — o bambina — che la donna avrebbe partorito circa tre anni fa. I corpicini trovati nell’armadio di casa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’orrore è venuto alla luce nel luglio del 2023, quando i genitori della giovane hanno fatto una scoperta sconvolgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - orrore
Tragedia in Italia, dopo il parto l’orrore: “Era vivo, poi…”. Cosa è successo
“Senza acqua e riscaldamento”. Orrore in Italia, uomo segregato in casa per quattro anni dall’ex compagna
Catrame bollente cade dal terrazzo su un bimbo di 6 mesi: tragedia in Italia, l’orrore in un istante
Meloni attacca tanto la Flotilla, ma noi ci rendiamo conto dell'orrore in cui Giorgia Meloni ha precipitato l'Italia con la sua alleanza di ferro con Netanyahu? Il governo israeliano, sostenuto da Meloni con le unghie e con i denti, dice ai palestinesi: "O lasciate Gaz - facebook.com Vai su Facebook
.@vonderleyen: Non dimenticheremo mai l'orrore degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e il dolore che hanno causato alle vittime innocenti, alle loro famiglie e all'intero popolo di Israele, due anni fa. Onoriamo la loro memoria lavorando instancabilmente per la - X Vai su X