Italia è orrore | I corpicini nell’armadio Giovane mamma uccide due figli E un altro…

Una giovane donna è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di aver soffocato i suoi due neonati subito dopo il parto. La terribile vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità, è emersa grazie alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica. L’arrestata è anche indagata per occultamento di cadavere e per soppressione di un ulteriore corpo, riferito a un terzo bambino — o bambina — che la donna avrebbe partorito circa tre anni fa. I corpicini trovati nell’armadio di casa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’orrore è venuto alla luce nel luglio del 2023, quando i genitori della giovane hanno fatto una scoperta sconvolgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

