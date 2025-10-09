Italia è orrore | I corpicini nell’armadio Giovane mamma uccide due figli E un altro…

Una giovane donna è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di aver soffocato i suoi due neonati subito dopo il parto.  La terribile vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità, è emersa grazie alle indagini della  Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica. L’arrestata è anche indagata per  occultamento di cadavere  e per  soppressione di un ulteriore corpo, riferito a un terzo bambino — o bambina — che la donna avrebbe partorito circa tre anni fa. I corpicini trovati nellarmadio di casa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’orrore è venuto alla luce nel  luglio del 2023, quando i  genitori della giovane  hanno fatto una scoperta sconvolgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

