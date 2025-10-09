Italia è l’ora degli esordienti

L’Italia è alle prese con una complicata qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. La Nazionale, date le diverse assenze, ricorrerà a degli esordienti. Ne scrive “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna. Italia, esordio per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia. Così la rosea: “Niccolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia sono due ragazzi del 2000 che hanno raggiunto la Nazionale attraverso la pazienza dei piccoli passi. Il primo è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, il secondo nel settore giovanile della Juventus. Per motivi diversi i due club non hanno puntato su di loro, sfruttandone però la crescita per contabilizzare buone plusvalenze: 10 milioni il primo, quasi 5 il secondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

