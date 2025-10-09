di Fabio Zaccaria Italia, l’opzione di convocare l’ex bianconero Soulé in Nazionale non è ancora tramontata: il procuratore Guastadisegno strizza l’occhio, la storia degli oriundi si può ripetere e i precedenti lasciano ben sperare. Partiamo dal principio per poi ricollegarci al presente: era di Spalletti in Nazionale, l’allora selezionatore dell’Italia è alla ricerca di talento da aggiungere ad un gruppo esperto e spunta il nome di Matias Soulé, all’epoca dei fatti reduce da un’annata strabiliante a Frosinone. Uno dei talenti fuoriusciti dal settore giovanile Juve, con l’Argentina nel sangue contattato dalla Federazione italiana per sondare la sua disponibilità a vestire l’azzurro in vista dell’Europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia, come ci siamo ridotti! Sperare che Scaloni si dimentichi di Soulé è una mancanza di rispetto ai talenti nostrani. Il procuratore mette pressione, Gattuso resta in attesa. L’analisi completa