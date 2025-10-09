Italia-Cina la postura di Roma tra atlantismo e pragmatismo L’analisi di Fardella
L’arrivo di Wang Yi – direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e ministro degli Esteri della Repubblica Popolar Cinese – a Roma il 7 ottobre per co-presiedere con Antonio Tajani la dodicesima riunione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina, porterà con sé molto più di un’agenda bilaterale. La visita segna un momento cruciale: dopo l’uscita dalla Belt and Road Initiative, il Paese sta cercando di ridefinire la sua relazione con Pechino. Questa nuova cornice diplomatica è però complicata da guerre commerciali in corso, da crisi regionali persistenti e da un riposizionamento geopolitico globale in cui i movimenti strategici di Washington, Bruxelles e Pechino si fanno sempre più competitivi. 🔗 Leggi su Formiche.net
