San Paolo, 9 ott. (Adnkronos) - È importante, per me, che sono stato invitato dal presidente del Congresso nazionale brasiliano e del Senato federale, avere voluto, prima ancora di andare a Brasilia, un incontro con voi rappresentanti della comunità italiana a San Paolo. Da qui è nata la piccola leggenda degli italiani in Brasile, della capacità che hanno avuto alcune famiglie, nel costruire il Brasile moderno. Il Brasile che sta continuando a crescere, pur tra mille difficoltà. Sta continuando ad essere un punto di grande speranza per tutto il continente sudamericano e non solo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la comunità italiana a San Paolo, "Qui in Brasile, se contiamo i discendenti degli italiani oltre a quelli che sono venuti in epoca più recente, le cifre sono impressionanti: si parla addirittura di 30 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Brasile: La Russa incontra comunità italiana a San Paolo,' fate onore a Italia'