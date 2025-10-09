italgrob stati generali e previsioni per il mercato horeca

Milano, 9 ott. (askanews) - Un settore strategico che da sempre dimostra grande capacità di crescita e di reazione. Partecipazione importante agli Stati Generali Mercato Food & Beverage, evento promosso da Italgrob (Federazione Italiana dei Distributori Horeca) presso il Museo Alfa Romeo. Nome programmatico, quello dell'incontro, "Raccontare il presente, immaginare il futuro". E obbiettivo chiaro: cercare una visione comune tra tutte le parti in causa. Antonio Portaccio, Presidente Italgrob, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è fotografare il mercato. Nel corso degli ultimi anni il potere d'acquisto fortemente depauperato, ma non bisogna fermarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

