Italgas | avvio dismissioni chieste da Agcm su acqusizione 2i Rete Gas

Ildenaro.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) – Italgas ha annunciato l’avvio dell’aggiudicazione delle attività da dismettere in ottemperanza al provvedimento dell’Antitrust che aveva autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas. A seguito della valutazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) dell’idoneità dei potenziali acquirenti ricevuta in data odierna, recita un comunicato, la società procederà, in conformità a quanto previsto all’aggiudicazione delle attività di distribuzione del gas nei seguenti 12 Atem: Bari 2, BarlettaAndria-Trani, Brescia 5, Campobasso, Frosinone 2, Massa Carrara, Padova 2, Padova 3, Pisa, Roma 5, Teramo, Viterbo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

