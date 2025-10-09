Ita Airways punta alla crescita Per l’inverno 53 destinazioni e il diretto Roma-Mauritius

Rimini, 9 ottobre 2025 – Decolla lo sviluppo di Ita Airways. Investimenti per oltre un miliardo di euro nei prossimi tre anni, un’espansione della rete con 53 destinazioni nella stagione invernale alle porte, il proposito “di arrivare al pareggio di bilancio entro fine 2025 e avviare dal 2026 una nuova fase di crescita”. A tracciare la rotta sono il presidente Sandro Pappalardo e l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart. Il Ttg, la fiera dedicata al turismo in corso a Rimini, è l’occasione per fare il punto sulle strategie future. Delle 53 destinazioni raggiunte nella stagione invernale 20252026, 16 sono quelle domestiche, 21 le internazionali e 16 le intercontinentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

