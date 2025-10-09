istantanei per tutti i canali arriva la verifica del beneficiario

Da oggi, giovedì 9 ottobre 2025, entra in vigore la nuova tappa delle regole europee: i bonifici istantanei diventano pienamente operativi da tutti i canali e arriva la verifica del beneficiario prima dell’invio. È un cambiamento che tocca operatività, costi e sicurezza, e che ridefinisce le abitudini di pagamento di famiglie e imprese nell’area euro. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

